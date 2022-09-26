الإمارات حريصة على تطوير العلاقات مع الجزائر

التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب وكالة الانباء الاماراتية، فإن رمطان لعمامرة بحث العلاقات الأخوية الإماراتية الجزائرية وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الطرفان عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التغير المناخي وتحديات سلاسل امدادات الطاقة والأمن الغذائي.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجزائر والحرص على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.