أسعار النفط في منحى تنازلي

تواصل أسعار النفط تراجعها، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" اليوم الإثنين بأكثر من 1 بالمائة إلى دون مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 جانفي 2022.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.22 بالمائة إلى 77.78 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.22 بالمائة أيضا إلى 83.99 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 جانفي 2022.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.



