مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الجيش الصهيوني، في أول أيام الأعياد اليهودية.

ودخل مئات المستوطنين المسجد على مجموعات، بعد انتشار أعداد كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال في ساحاته، التي اعتدت على المرابطين في باحات المسجد، واعتقلت عددا، وأخرجت بعضهم من الأقصى.

كما اعتلى عناصر الشرطة الصهيونية سطح المصلى القبلي بالمسجد، وأطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المرابطين داخله. فيما منعت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر، دخول المصلين دون سن الأربعين إلى المسجد.