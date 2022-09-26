إيطاليا: اليمين المتطرف في الحكم

أفادت وزارة الداخلية الايطالية، صباح اليوم الإثنين، أن قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية للبلاد، وهي قادرة على كسب أصوات كافية لتشكيل أغلبية برلمانية.

وحسب بيانات وزارة الداخلية، تم فرز الأغلبية المطلقة من الأصوات، أو ما يقرب من 80 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ وأكثر من 70 في المائة لمجلس النواب.

وأشارت الداخلية إلى أن هذه المعطيات تسمح بالقول بثقة أن تحالف قوى يمين الوسط الذي يوحد أحزاب "إخوان إيطاليا" و"الرابطة" و"إلى الأمام إيطاليا" و"نحن المعتدلون" حصولهم على أكثر من 44 في المائة من الأصوات. في الوقت نفسه، أصبح حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بقيادة جورج ميلوني القوة السياسية الرائدة في البلاد لأول مرة.

وحسب مراقبين محليين، فإن فرز الأصوات المتبقية لا يمكن أن يغير الوضع.