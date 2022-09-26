قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة روسية

أدى حادث إطلاق نار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، اليوم الإثنين، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية الروسية على "تلغرام": "حسب المعطيات المتوفرة، انتحر المهاجم. وفي الوقت الحالي، لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون".

وكانت مكالمات قد وردت إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الإثنين، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وبهروب الناس من المبنى.

وتعرضت إحدى مدارس مدينة قازان في وسط روسيا في 11 ماي من العام الماضي إلى هجوم فجر منفذه عبوة ناسفة من صنع يدوي لدى دخول المدرسة وأطلق النار على الموجودين فيها.