حياة محمد السادس الخاصة تثير الإعلام الإسرائيلي

أصبح غياب محمد السادس وتفضيله البقاء في فرنسا عن العودة إلى بلاده مادة دسمة لدى الإعلام. فبعد مقال صحيفة "الأندبندنتي" الإسبانية التي توقفت عند ظاهرة غياب الملك، جاء الدور على صحيفة "هآرتس" العبرية، التي نشرت مقالا مطوّلا عنونته "اقتصاد المغرب يغرق ومحمد السادس يفضل أضواء باريس الساطعة"، تحدثت فيه عن المشاكل التي يوجهها النظام المغربي وحالة اللامبالاة بشؤون الرعية التي تطبع سلوك الملك.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ملك المغرب محمد السادس رجل مريض، حيث خضع لعملية جراحية في القلب منذ عامين وأصيب هذا العام بفيروس كورونا، مؤكدة أنه في الأشهر الأخيرة، أمضى وقتًا في باريس أكثر مما يقضيه في بلده، لافتة إلى أنه يصدر تعليمات لمساعديه ورئيس وزرائه إما عن طريق الهاتف أو عبر تطبيق "زووم".

وأكدت الصحيفة على أن مشاكل محمد السادس لا تقتصر على المشاكل الصحية، موضحة أنه قبل شهرين، شوهد أمام الكاميرا بصحبة أصدقائه بينما كان يبدو في حالة سكر ويحمل مشروبًا في يده. وحاول حراسه وقف التصوير لكن مقطع الفيديو ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه سبق ذلك فضيحة أخرى، بعد أن تم استضافة ثلاثة مصارعين ألمان من أصل مغربي، (الإخوة زعيتر) في القصر الملكي وتم تصويرهم في حضور الملك.

وقالت إن هذا الأمر لم يكن ليثير الجدل إذا لم يستغل الإخوة زعيتر الصور لمصلحتهم، لشراء أرض بسعر مخفّض والحصول على تراخيص تجارية على أساس علاقتهم بالملك.

ووصفت الصحيفة العبرية حالة الاقتصاد المغربي بأنها لا تبشر بالخير، لكن ومع ذلك استثمرت المملكة بكثافة في شراء الأسلحة والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية، بما في ذلك نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ وصواريخ جو-أرض من إسرائيل، في حين لم تتعافى من الصدمات المزدوجة لفيروس كورونا والجفاف الخطير.

وأضافت الصحيفة أن وضعية الاقتصاد المغربي تؤكدها مؤشراته، وفقا لتوقعات البنك الدولي كان من المنتظر أن يبلغ معدل النمو السنوي لاقتصاد البلاد 3.2 في المائة، ولكن هذا التوقع انخفض مؤخرا إلى 1.5 في المائة فقط.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة تستورد 90 في المائة من النفط والغاز الطبيعي الذي تستهلكه، وقد ارتفعت تكلفته بشكل حاد منذ غزو أوكرانيا، مما أحدث فجوة كبيرة في الميزانية المغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تعافي قطاع السياحة تدريجيا، لكن الإيرادات من هذا القطاع التي قدّرت بـ 2.7 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام تعد منخفضة بشكل كبير عن التوقعات وأقل من مستويات ما قبل الوباء. وعلاوة على ذلك فقد عشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع وظائفهم وما زال الكثير منهم لم يعودوا إلى العمل، كما يقدّر معدل إشغال الفنادق في البلاد بأقل من 50 بالمائة.

وكتبت الصحيفة العبرية، أن هذه المؤشرات تبرر الغضب الشعبي ضد وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمر، التي اختارت قضاء إجازتها في زنجبار بدلا من المغرب.

كما أوردت الصحيفة الأرقام الرسمية التي توضح أن معدل البطالة في البلاد يزيد عن 12 في المائة، لكن الرقم يقترب بين الشباب من 30 في المائة.