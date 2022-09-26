تعليم عالي: افتتاح باب الترشح للحصول على التأهيل الجامعي

أعلنت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن افتتاح الدورة الثالثة للحصول على التأهيل الجامعي.

وأوضح ذات المصدر، أنه تطبيقا للمادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 130 المؤرخ في 03 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث و كذا المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08 – 131 المؤرخ في 3 ماي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، فإنه بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم "ب"و الأساتذة الباحثين قسم "ب" المستوفون للشروط القانونية للترشح المنصوص عنها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 50 المؤرخ في 28 جانفي 2021 ،

والذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، و كذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021 و الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي ، المعدل و المتمم ، تقديم ملف ترشيحهم حصريا عبر المنصة الرقمية PROGRES وذلك باستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي : https://progres.mesrs.dz/webgrh progres.mesrs.dz