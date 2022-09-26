وفاة و20 جريحا في حادثي مرور بالنعامة ومعسكر

توفي شخص وأصيب 20 آخرون في حادثي مرور وقعا صبيحة اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 06 في شطره العابر لولايتي النعامة ومعسكر.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، إن حادث مرور وقع صباح اليوم بالطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي البيوض بولاية النعامة وبوقطب بولاية البيض، ناجم عن اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة، خلف وفاة شخص في عين المكان وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. وأضاف نفس المصدر إن نفس الطريق الوطني شهد في شطره الرابط بين بلديتي حسين ومعسكر، حادث مرور، خلف إصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان من قبل أعوان الحماية المدنية ثم تحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.