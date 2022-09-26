فرنسا تعلق على فوز اليمين المتطرف في انتخابات إيطاليا

قالت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، إن باريس سوف تصبح "معنية" باحترام الحق في الإجهاض وحقوق الإنسان الأخرى في إيطاليا عقب فوز زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني في الانتخابات.

وذكرت بورن في تصريحات لقناة "بي إف إم" اليوم الإثنين: "من الواضح أننا سننتبه مع رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن قيم حقوق الإنسان، والاحترام المتبادل، لاسيما احترام حقوق الإجهاض تحظى باحترام الجميع. ل

كن بورن رفضت التعليق مباشرة على الأداء القوي لحزب فراتيلي ديتاليا الذي تتزعمه ميلوني يوم الأحد، والذي من شأنه أن يشهد حصول الحزب الشعبوي المشكك في الاتحاد الأوروبي على أغلبية في غرفتي البرلمان.

وأضافت رئيسة الوزراء: "لن أعلق على الاختيار الديمقراطي للشعب الإيطالي". وقالت ميلوني إنها ستحافظ على قانون الإجهاض في البلاد والذي يسمح بإسقاط الجنين لكنه يسمح للأطباء برفض إجرائه.

ومع ذلك، فقد أثارت المخاوف بين المدافعين عن حقوق المرأة بقولها إنها ترغب في "منح النساء اللاتي يعتقدن أن الإجهاض هو خيارهن الوحيد الحق في خيار مختلف". وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" بالانتخابات التشريعية في حدث غير مسبوق منذ عام 1945. وأقر الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط في إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين بهزيمته في الانتخابات العامة، موضحا أنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.