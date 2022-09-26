مستجدات عن ملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة عمل وتفقد إلى ملعب الدويرة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران على الفايسبوك فإن الزيارة استهلت بتفقد أشغال إنجاز الأنفاق الثلاثة والتي بلغت نسبة الأشغال فيها: النفق الأول والخاص بالشخصيات البارزة الممتد على مسافة 50 مترا، انتهت به الأشغال القاعدية والأساسات، وتم البدء في أشغال توجيه وتصريف المياه بالإضافة إلى نظام عزل الصوت حول محيط النفق.

أما النفق الثاني المخصص للحماية المدنية والذي ينقسم إلى قسمين، الأول مخصص للدخول يمتد على مسافة 122 متر بلغت نسبة انجازه 98%، وآخر للخروج يمتد على طول 30 مترا بلغت نسبة انجازه 28%.

ثالث الأنفاق الممتد على مسافة 136 متر وارتفاع 03 أمتار، فقد انتهت به الأشغال الأساسية والقاعدية، وكذا أشغال توجيه وصرف المياه، بالإضافة لأشغال وضع المادة العازلة والردم. وانتقل الوزير بعدها إلى معاينة مركز المراقبة والقيادة والذي تم إنجازه بواسطة هياكل معدنية وقد بلغت نسبة الإنجاز 65%، وحث على ضرورة بذل المزيد من المجهودات وتكثيف العمل بغية الانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال والالتزام بنظام العمل 3*8 وضمان الإنارة الخارجية ليلا.

وفيما يخص الطلاء، وصلت نسبة أشغال طلاء المدرجات العلوية والسفلية بالمادة العازلة لتسرب المياه، والتي بلغت نسبة إنجازها حوالي 65%، بالإضافة إلى بعض الأشغال التي أنجزت على مستوى المدرجات خاصة بالمنصة الشرفية وجهة أخرى مخصصة لأسرة الإعلام.

وبخصوص أرضية الملعب، فالأشغال متواصلة لا سيما تلك المتعلقة بنظام السقي وتوجيه وتصريف المياه، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بربط الكهرباء العامة.

واستمع الوزير بعدها إلى شروحات تتعلق بالجانب الخارجي من طرف رئيس المشروع للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية حيث تم تحويل واستخراج قرابة 1.5 مليون متر مكعب من الأتربة من أصل 1.850 مليون متر مكعب، مع العلم أن نسبة إنجاز السياج الخارجي للملعب قد بلغت 02 كم من أصل 2.7 كم.

وتعرف من جهتها جدران الإسناد المتواجدة بحظيرة السيارات والملاعب التحضيرية، تقدما كبيرا فقد بلغت 2.5 كم من أصل 3.2 كم، ويتراوح ارتفاعها من 3.5 حتى 7.5 متر وسمك يتراوح ما بين 40 حتى 60 سم وهو ما استوجب خرسانة مسلحة مقدرة بحوالي 9000 متر مكعب، كل هذا تم بواسطة أيادي جزائرية مكنتهم من اكتساب خبرة ومهارة في هكذا مشروع. يذكر أنه نظرا للمساحة الكبيرة لموقف السيارات فقد تطلب الأمر إنجاز مجاري للصرف الصحي مقدرة حسب المخطط بـ 13 كم أنجز منها 4.5 كم من طرف المؤسسة المنجزة.