من هو يوسف القرضاوي؟

الداعية يوسف القرضاوي أحد أبرز علماء السنة في العصر الحديث، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

وقد التحق القرضاوي رحمه الله بالأزهر حتى تخرج من الثانوية وكان ترتيبه الثاني على المملكة المصرية حينما كانت تخضع للحكم الملكي ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر

وكان ترتيبه الأول بين زملائه ، حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م، كما حصل يوسف القرضاوي على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية التابع إلى جامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب في سنة 1958.

اشتهر الداعية القرضاوي ببرنامجه الشريعة والحياة على قناة "الجزيرة"، والذي يتابعه ملايين المشاهدين في العالم.

واشتهر أيضا لمساهمته في تأسيس موقع إسلام أونلاين عام 1997. ألف القرضاوي أكثر من 80 كتابا، منهم الحلال والحرام في الإسلام والإسلام: مستقبل الحضارة.

وحصل القرضاوي على ثمان جوائز دولية لإسهاماته في الفقه الإسلامي، وهو أحد الأشخاص الأكثر تأثيرا في العصر الحديث.

وللقرضاوي دورا بارزا في القيادة الفكرية في حركة الإخوان المسلمين، لكنه رفض مرتين (عام 1976 و2004) عرضا لتولي منصب رسمي في الجماعة.

في عام 2008 حصل على الترتيب الثالث حسب مجلة فورين بوليسي على قائمة أكثر 20 شخصية عالمية مثقفة.

لاقت بعض آراء القرضاوي نقداً من الغرب، ومنع القرضاوي من دخول الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى عام 2004، انتقده علماء من السعودية، العراق وفلسطين، بدعوة إساءته لصورة الإسلام." في عام 2004، كان القرضاوي أميناً لمركز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد، كما كان مستشارا فنيا لفيلم عالمي باللغة الإنجليزية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم .