تونس: غلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي

أغلقت السلطات التونسية صباح اليوم الإثنين، مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في العاصمة بـ "القوة العامة".

وحسب قناة "نسمة"، فإن قرار الغلق جاء ذلك بعدما قالت النقابة في وقت سابق إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في صفاقس قرر سجن 8 من أعضاء النقابة فيما يعرف بوقائع الخيمة. وأوضح متحدث باسم النقابة، أن السلطات استدعت 9 من أعضائها بصفتهم شهودا على وقائع خيمة صفاقس التي نصبت للتنديد بما قالوا إنها "سياسة تسويف" من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.

وصدر قرار السجن بحق 8 والإبقاء على آخر بصفته شاهدا. وتعود أحداث خيمة صفاقس إلى الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث وقعت مواجهات بين أمنيين نقابيين معتصمين وزملائهم خلال عملية إزالة خيمة الاعتصام.

وقالت النقابة آنذاك إن هناك "اضمحلال" لملفات الشكاوى التي تقدمت بها، حيث تحول النقابيون من متضررين إلى مشتكى بحقهم، في حين أنهم "ليسوا دعاة فوضى بل حوار"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن النقابيين الأمنيين أشعلوا النيران في خيمة حراسة أمنية بصفاقس، واعتدوا على الوحدات الأمنية باستخدام "الغاز المشل"، وذلك قبل رفع خيمة الاعتصام التي أقاموها.