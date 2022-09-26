وهران: تصدير 15ألف طن من الأنابيب الحلزونية إلى أنغولا

صدر مركب الحديد والصلب توسيالي الكائن ببطيوة (شرق ولاية وهران) 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل إلى أنغولا، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من إدارة المركب.

وتم تصدير 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية من الحجم الكبير والبالغ طولها 55 مترا، على ثلاث مراحل انطلاقا من ميناء أرزيو (وهران)، وفق ما أشار إلى ذلك مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بمركب الحديد والصلب توسيالي رمزي عزي.

وأضاف بأن القيمة الإجمالية لهذه الأنابيب الحلزونية الأولى من نوعها من حيث الطول بلغت 20 مليون دولار، مشيرا إلى برمجة عمليات تصدير أخرى شهر أكتوبر نحو تونس وبعض الدول الإفريقية الأخرى.

ويطمح مركب توسيالي إلى توسعة أنشطته من خلال تحقيق أكبر حجم ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو الدول الإفريقية المجاورة وكذا الأوروبية من جهة وتلبية احتياجات السوق الوطنية من جهة أخرى.

للتذكير فقد قام مركب الحديد والصلب توسيالي خلال السداسي الأول من العام الجاري بتصدير 571 ألف طن من المنتجات الحديدية بزيادة تقدر بـ 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم وبإيرادات تعادل 450 مليون دولار وذلك انطلاقا من موانئ وهران وأرزيو ومستغانم نحو العديد من البلدان بقارات إفريقيا وأمريكا وأوروبا