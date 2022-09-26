النعامة: إحباط تهريب كمية كبيرة من الكيف المعالج

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط عملية تهريب 957 كيلوغرام من الكيف المعالج بالنعامة.

وأفاد بيان للمديرية الجهوية للجمارك لبشار، اليوم الإثنين، أن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة الأقسام للجمارك بالنعامة تمكنت من إحباط عملية تهريب 957 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وذلك بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود. وأشار البيان إلى أن "العملية تندرج في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية

وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب وترويج المخدرات حفاظا على أمن الوطن واستقراره وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته".