"العالم سيدفع ثمنا باهظا للحرب على أوكرانيا في 2023"

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا، وقد خفّضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعًا، مع دفع أوروبا الثمن الأكبر. وكتبت المنظمة في تقرير نُشر الإثنين تحت عنوان "دفع ثمن الحرب" أن "توقعات النمو العالمي تراجعت".

ويدفع انعدام الهدوء على الأرض في الشهر الثامن للعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، المتمثل خصوصًا بتعبئة جزئية أعلنتها لعناصر الاحتياط، المنظمة الدولية إلى التشاؤم فيما يخصّ المستقبل الاقتصادي القريب. بعد عام 2022 الذي كان مرهقًا بالنسبة للأُسر والشركات لاسيما بسبب ارتفاع التضخم، ترى المنظمة ومقرّها باريس، أن "النمو العالمي سيواصل تراجعه عام 2023".

وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.2 في مقابل2.8% في توقعاتها السابقة في جوان، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند نسبة 3% بعدما خفّضتها بشكل واضح في الأشهر الأخيرة. وتشير المنظمة إلى أن "ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر على الأسعار".

وقد خفّضت المنظمة توقعاتها للعام 2023 في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقريبًا باستثناء تركيا واندونيسيا وبريطانيا حيث يُتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا.