انتعاش صادرات الجزائر من هذه المادة

أصبحت الجزائر أهم مصدر للإسمنت والكلينكر إفريقيا، حسب ما أفادت فيه مجموعة لافارج، كما أصبحت ثاني مصدر بمنطقة المتوسط. وكانت الجزائر قد رفعت مستوى صادراتها من الإسمنت والكلينكر إلى حدود 6.4 مليون طن في سنة 2021.

وفقا لتقديرات مجموعة لافارج، فإن هدفها بلوغ سنة 2022 صادرات بنحو 3.5 مليون طن من مجموع إنتاج يقدر بنحو 10 ملايين طن، وقد قامت لافارج بتصدير 2.6 مليون طن من مختلف المنتجات منها الكلينكر والإسمنت الأبيض والرمادي، بينما وضع مجمع "جيكا" هدف بلوغ صادرات بـ 3 مليون طن هذه السنة، مقابل نحو 2.1 مليون طن في سنة 2021.

وقدرت صادرات الجزائر إجمالا، وهي أساسا من نتاج كل من مجمع الإسمنت العمومي "جيكا" وشركة "لافارج" في سنة 2021، بنحو 6.4 مليون طن، تشكلت من الكلينكر ومن الإسمنت الأبيض والرمادي، مع توقع أن تصل حدود 10 ملايين طن بالنسبة لهذه السنة 2022.

وسجلت الصادرات الجزائرية للإسمنت نجاحا في التموقع إلى جانب أسواق إفريقية، لاسيما غرب إفريقيا، في أسواق أوروبية وحتى أمريكية، حيث قامت لافارج في فيفري 2022 بتصدير شحنتين انطلاقا من ميناء وهران بمقدار 35 ألف طن من الإسمنت الرمادي، و30 ألف طن من الإسمنت الأبيض للسوق الأمريكي.

وخلال الثلاثي الأول من سنة 2022، قامت لافارج بتصدير نحو 30 ألف طن من الإسمنت الأبيض باتجاه المكسيك وغواتيمالا، موازاة مع تصدير نحو 35 ألف طن من الإسمنت الرمادي باتجاه غامبيا غرب إفريقيا. بالمقابل، قامت شركة “سيلاس” للإسمنت، بعملية تصدير لمادة الكلينكر تقدر بـ50 ألف طن، في ديسمبر 2021 انطلاقا من ميناء عنابة نحو دولة كوت ديفوار.

في السياق نفسه، تم تصدير في أوت 2022 من ميناء عنابة شحنة من الكلينكر، وهي المادة الأولية لصناعة الإسمنت، من طرف مصنع حجر السود بسكيكدة التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، إلى كوديفوار وغينيا الاستوائية.

وقدرت الشحنة قدرت بأزيد من 50 ألف طن من “الكلينكر”، حيث جاءت هذه العملية مواصلة لعمليات التصدير للمادة الأولية “كلينكر” لصناعة الإسمنت من طرف المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ”جيكا”، وقد فاقت صادرات مصنع حجر السود 260 ألف طن خلال الثماني أشهر من السنة الحالية. وفي مارس 2022، صدر مجمع "جيكا" الشلف نحو 8000 طن من الكلينكر باتجاه اسبانيا. وقدرت عائدات صادرات الإسمنت والكلينكر برسم عام 2021 نحو 220 مليون دولار، مع توقع بلوغ الإيرادات بالنسبة لهذه السنة حوالي 400 مليون دولار.