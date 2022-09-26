لأول مرة.. توفير تقنية العلاج الإشعاعي التجسيمي بمستشفى عنابة

تم استحداث تقنية العلاج الإشعاعي التجسيمي الداخلي والخارجي على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

وحسب المصدر ذاته، خضع اليوم الإثنين ثلاثة مرضى يعانون من أورام الرئة ونقائل الدماغ ونقائل العظام للعلاج بواسطة هذه التقنية.

ويعتبر العلاج الإشعاعي التجسيمي طفرة في مجال الطب، لأنها تقنية حديثة ومتطورة عالية الدقة توفر جرعة دقيقة تصيب الهدف المقصود، مع المحافظة على الأنسجة السليمة المجاورة بشكل عام، تدوم فترة العلاج من 3 إلى 5 جلسات، مدة كل جلسة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

يجدر بالذكر إنه قبل الانطلاق في التطبيق الميداني لهذه التقنية، استفاد عدد من المتدخلين في هذا الميدان (أطباء، فيزيائيون، تقنيون) من دورات تكوينية وذلك بمرافقة فرق طبية من المستشفى العام لأوتاوا بكندا.