انتشال ضحية سقطت عليه الردوم في بئر بقسنطينة

أنتشل مسعفو وغطاسو الحماية المدنية لولاية قسنطينة اليوم الإثنين، شخصا كان عالقا في بئر سقطت عليه الردوم بحي الزويتنة في بلدية حامة بوزيان.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان لها، إن إسعافات الوحدة الثانوية لحامة بوزيان مدعمة بأفراد من فرقة الغطاسين وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة، تدخلت صبيحة هذا الإثنين، في حدود الساعة التاسعة وثلاثا وثلاثين دقيقة بحي الزويتنة في بلدية الحامة،لأجل إخراج ضحية عالق في بئر في طور الإنجاز بعمق حوالي 40 مترا سقطت عليه الردوم أثناء بناء وتهيئة البئر.

وأضاف نفس المصدر إن إسعافات الحماية المدنية أخرجت الضحية البالغ من العمر حوالي 42 سنة وقدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان وإجلائه إلى استعجالات حامة بوزيان أين لفظ أنفاسه الأخيرة وتم تأكيد وفاته من طرف الطبيب الاستعجالات.