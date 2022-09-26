بوﭬرة: ننتظر القرعة بفارغ الصبر وهكذا سيفيدنا مطمور

يتواجد المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم بوهران، تحسبا لخوض ودية السودان يوم الخميس المقبل بملعب ميلود هدفي.

وقال صباح اليوم المدرب مجيد بوﭬرة في تصريحات صحفية لحظة الوصول إلى وهران رفقة عناصر المنتخب قادمين من قسنطينة: "ننتظر بكل صبر قرعة ومنافسة " الشان"، في كرة الدم يجب تسيير المنافسة مواجهة بمواجهة، يجب احترام كل المنتخبات لأن لديها حظوظا متساوية، المهم أن يكون ضمن التعداد لاعبون جاهزون ويواصلوا معنا إلى غاية جانفي لأننا في كل مرة نعمل مع عناصر مختلفة ونخسر خلال فترة كل ميركاتو أربعة أو خمسة لاعبين".

وأردف " بوﭬـي": "سعيد بما يقدمه اللاعبون حتى الآن، لأنهم بصراحة يحاولون الظهور بقوة دائما والعمل بجد بالرغم من بعض الظروف".

وختم بخصوص انضمام الدولي الجزائري الأسبق كرم مطمور إلى طاقمه الفني:" لدينا حاليا مزيج من الثقافات الكروية، هناك جمال مصباح بمنظومة تكوين إيطالي ومطمور ألماني وأنا دولي بعض الشيء، كرة القدم هي عبارة عن تفاصيل وبالتالي هذه الإضافة تجعل العمل دقيقا أكبر ونحن سعداء بتواجده".