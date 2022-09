Exportations de ciment: l'Algérie renforce sa place sur les marchés internationaux

L’Algérie est devenue le plus important producteur de ciment et de klinker en Afrique, selon le groupe Lafarge, et la deuxième source dans la région méditerranéenne. L’Algérie a augmenté ses exportations de ciment et de klinker à 6,4 millions de tonnes en 2021.

Selon les estimations du Groupe Lafarge, son objectif pour 2022 est d’environ 3,5 millions de tonnes sur une production totale estimée à 10 millions de tonnes. Lafarge a exporté 2,6 millions de tonnes de produits divers, dont du clinker, du ciment blanc et du ciment gris, tandis que “Gica” s’est fixé l’objectif de 3 millions de tonnes d’exportations cette année, contre environ 2,1 millions de tonnes en 2021.

Les exportations totales de l’Algérie, principalement du groupe cimentier public "Gica" et "Lafarge" en 2021, ont été estimées à 6,4 millions de tonnes, incluant du Klinker et du ciment blanc et gris, et prévoient 10 millions de tonnes pour 2022.