إجراءات أمنية تحسبا للقاء الخضر أمام نيجيريا

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، إجراءات أمنية خاصة لتأمين مقابلة المنتخب الوطني أمام منتخب نيجيريا بملعب ميلود هدفي في وهران، وذلك يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 20:00 مساء.

وأفاد بيان للأمن الوطني أنه سيتم تسخير تشكيل شُرطي عبر كامل محيط الملعب، لتحويل مسار المركبات وتسهيل توجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.

ووجهت ذات المصالح، رسالة لغير الحاملين للتذاكر المقتناة من منصة تذكرتي الإلكترونية أن يمتنعوا عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه، مؤكدا أن لتذكرة صالحة لشخص واحد حتى بالنسبة للعائلات.

وتهيب المديرية العامة للأمن الوطني بالمناصرين إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن.