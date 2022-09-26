غليزان: العثور على شاب مذبوحا ببلدية الرمكة

تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية عمي موسى في غليزان بغية تحويل جثة شاب يبلغ من العمر 30 سنة وجد مذبوحا من الوريد إلى الوريد، والسكين بيده، وهو غارق في دمه بغابة شراطة إلى مصلحة حفظ الجثث.

وحسب مصادر "الخبر" فإن الضحية الذي يقطن بلدية وادي أرهيو رافق عمه قصد إنجاز إسطبل بدوارسيدي سالم.

ولما غادر عمه المكان لابتياع أكياس إسمنت، ترك الضحية رفقة البنائين، وأثناء عودته إلى عين المكان لم يجده، وعليه طلب ممن كان معه من العمال بالبحث عنه منتصف النهار، فعثر عليه وسط الغابة مذبوحا من الوريد إلى الوريد وبيده سكين، وسط دهشة الجميع، بعدما تم إبلاغ مصالح الأمن، فيما طالب وكيل الجمهورية بتشريح الجثة لتفسير لغز الوفاة.