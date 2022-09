Bougherra : Nous attendons le tirage au sort avec impatience

La sélection nationale de football des locaux A’ se trouve actuellement en stage à Oran en prévision d’affronter le Soudan dans un match amical jeudi prochain au stade Miloud Hadfi.

Le sélectionneur national A’ se dit satisfait du déroulement du stage. Il revient sur le match amical disputé face à la sélection A du Nigéria qui s’est soldé sur un score de parité de deux buts partout.

Par ailleurs, le sélectionneur national A’ évoque le prochain CHAN qui aura lieu en Algérie entre le mois de janvier et février 2023 et déclare qu’Il attend avec impatience le tirage au sort.

Concernant en l’arrivée de son ancien coéquipier en équipe nationale, Karim Matmour, au sein de son staff technique, Madjid Bougherra s’est réjoui de ce renfort « surtout que Matmour a un vécu dans le football allemand, ce qui devrait nous servir Mesbah et moi qui avons fait les écoles italienne et française respectivement », a-t-il affirmé à ce sujet.