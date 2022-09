Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville prépare une grande opération de distribution de logements à l’occasion du 1er novembre prochain.

Une réunion a eu lieu, ce lundi, et a été présidée par le ministre de l’Habitat Tarek Belaribi, au siège du ministère en présence du secrétaire général du ministère et le chef du cabinet ainsi que des cadres centraux.

Cette réunion a été consacrée à la prochaine opération de distribution des logements en novembre prochain.