Des mesures sécuritaires en prévision du match Algérie-Nigeria

La Direction Générale de la Sureté Nationale a pris des mesures sécuritaires particulières en prévision de sécuriser le déroulement du match des verts face au Nigéria au stade Miloud Hadefi, à Oran, prévu mardi à partir de 20h.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, la DGSN a indiqué qu’une formation de policiers sera déployée dans le périmètre du stade afin de faciliter la circulation des véhicules et orienter les supporters piétons, munis de leurs billets d’entrée au stade.

Elle a, également, appelé les supporters qui n’ont pas acquis de billets via la plateforme électronique Tadkirati à ne pas se rendre au stade et/ou se trouver dans son périmètre et affirmé que le billet n’est valable que pour une seule personne, y compris pour les familles.

La DGSN a, enfin, prié les supporters à la nécessité de suivre les mesures d’organisation prises dans ce cadre.