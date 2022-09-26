هذا هو موعد إجراء الدور الـ 32 لكاس الجزائر

سجل كأس الجزائر لكرة القدم 2022- 2023 ، المعلقة منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد- 19، عودتها شهر نوفمبر المقبل، بإجراء

الدور الـ 32، بمشاركة فرق الرابطة الأولى المحترفة، حسبما اعلنته اليوم الاثنين الرابطة الوطنية هواة على موقعها الرسمي.

وتنطلق المنافسة الشعبية بإجراء مباريات الدور الجهوي ماقبل الاخير المقرر (4-5 نوفمبر) , متبوعا أسبوعا بعدها بالدور الجهوي الاخير (11- 12 نوفمبر).

وتجرى قرعة الدورين الـ 32 والـ 16، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، وبرمجت لقاءات الدور الـ 16 يوم الجمعة 9 والسبت 10 ديسمبر، بينما تقام قرعة ثمن وربع النهائيين يوم الثلاثاء 13ديسمبر .

ويقام الدور ثمن النهائي، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، قبل ان تتوقف المسابقة حتى شهر افريل 2023، ببرمجة الدور ربع النهائي (الجمعة 7 افريل- السبت 8 افريل).

وحدد تاريخ إجراء قرعة الدور نصف النهائي، الثلاثاء 18 افريل، متبوعا شهرا بعده بتنشيط مقابلات هذا الدور (الثلاثاء 9 ماي).

وأوضح المصدر أن " الاتحادية الجزائرية أخبرت أمس الأحد الرابطات بقرارها، عبر إعلامهم بتواريخ الادوار التصفوية وكذا حصص كل رابطة جهوية بالنسبة للدور الوطني .

وأعلنت "الفاف" في هذه المراسلة عن بعث مرتقب لموقع الكتروني صمم خصيصا للمنافسة الشعبية ".

للتذكير، توقفت طبعة 2019 -2020 لكأس الجزائر، في الدور ربع النهائي، بينما ألغيت نسخة 2021 وعوضت بكأس الرابطة المحترفة التي توجت بها شبيبة القبائل، وألغيت أيضا طبعة 2022 من كاس الجزائر.