غوتيريش يؤكد حضوره قمة الجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وقد سلم رسالة الدعوة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، خلال جلسة عمل جمعته بغوتيريش في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.

من جهته، أكد غوتيريش، حضوره لأشغال القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، حيث أشاد المساهمة "الاستثنائية" للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف.