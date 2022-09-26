النواب ممنوعون من تسريب الوثائق الحساسة

حد مشروع حكومي من حرية أعضاء البرلمان في نشر المعلومات والوثائق التي من شأنها "المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام".

ورغم التنصيص على واجب الحكومة تقديم المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان، أكدت في المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بالمقابل على التزام عضو البرلمان "بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام".

دون تحديد المقصود بـ"مصالح الدولة و الاخلال بالنظام "، تاركة المجال واسعا للقراءات .

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