جمعية البياطرة تدعو التعجيل باصدار قانون عمادة البيطرة

دعت الجمعية الوطنية للاطباء البيطريين الجزائريين الى تبني الاطباء البيطريين بمختلف تخصصاتهم لقانون العمادة واحترام النصوص القانونية والتشريعية المنبثقة منه قصد هيكلة القطاع جديا ومحاولة اخراج البيطرة الى مستوى افضل.

وجاء هذا خلال ورشة نظمتها الجمعية على هامش الايام البيطرية العلمية بتونس، حيث قال رئيس الجمعية، محمد الامين نشار، ل "الخبر" ان الورشة تمحورت حول قانون العمادة البيطرية، وبعد المناقشة تم الخروج بتوصيات منها: ضرورة التعجيل باصدار قانون العمادة، والتعريف بقانون العمادة للاطباء البيطريين وخاصة الجدد قبل اللجوء الى الانتخابات، ودعوة الوزارة الوصية الى عقد لقاءات جهوية للتعريف بقانون العمادة، ضرورة اشراك مادة اسمها قانون العمادة في البرنامج التحصيلي للاطباء البيطريين على مستوى المعاهد.

يذكر ان الورشات اشرف عليها رئيس الجمعية والمنتخبين الذين اشرفوا على مسودة قانون عمادة الاطباء البيطريين.

هذا وستقوم الجمعية بعقد لقاءات جهوية يتم دعوة فيها مؤطرين من الوزارة الوصية للتعريف بالمسودة، على ان يكون لقاء للمجلس الوطني للجمعية الايام المقبلة لبلورة خطة عملية للتعريف بالمسودة من خلال المكاتب الولائية للجمعية واعضاء المجلس الوطني.