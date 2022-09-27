بلايلي يحمل مشاكله مع براست إلى المنتخب

يجد يوسف بلايلي بعض الصعوبات في التركيز، خلال تربص المنتخب الوطني، بسبب المشاكل التي حملها معه من فريقه براست، على خلفية توتر علاقته بشكل كبير مع مدربه دير زاكاريان.

وكان بلايلي قد برز بغيابه اللافت عن قائمة نادي براست في المباراة الأخيرة التي سبقت التوقف الدولي، والتي استقبل فيها نادي أجاكسيو وخسرها بهدف دون رد. وأشار مصدر عليم إلى أن مدرب براست استبعد يوسف بلايلي بشكل مباشر، بسبب تذمّر واحتجاج اللاعب الأسبق لاتحاد العاصمة على بقائه حبيس مقاعد البدلاء في مباراة "البريستيج" التي خاضها فريقه في الجولة التي سبقت أمام نادي باريس سان جرمان.

وأوضح ذات المصدر بأن بلايلي لم يتقبل تماما تفويت فرصة العمر في مقارعة نجوم نادي العاصمة الباريسية في صورة ميسي ومبابي ونيمار، واحتج على دار زاكاريان بعد نهاية اللقاء، فجاءه الرد سريعا من المدرب الذي استبعده من المواجهة الموالية أمام أجاكسيو، وهنا لم يتردد بلايلي في التنقل مباشرة إلى وهران ومنها إلى العاصمة للدخول في معسكر المنتخب الوطني.

وبعد بداية موسم موفق خاصة بعد صناعته لهدفين، مر بلايلي على غرار فريقه ككل بمرحلة فراغ رهيبة لكنه كان المستهدف الأول بانتقادات مدربه الذي تحدّث في أكثر من مناسبة عن أداء اللاعب الجزائري وافتقاده بشكل خاص للفعالية أمام المرمى خاصة بعد مباراة ستراسبورغ، وهو ما كلّفه الاستبعاد من التشكيلة الأساسية، وهي وضعية تبدو أنها ستتعقد أكثر بعد أن ينهى التزاماته مع "الخضر" ويعود إلى فريقه إذا لم يسارع بتحسين علاقته مع مدربه ومعها علاقته مع الشباك.