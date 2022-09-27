قتيلان وجريحان في حادث مرور بالبيض

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي البيض وعين لعراك.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البيض في منشور لها، إن الحادث المروري المميت نجم عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وجرار فلاحي وسيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين مدينة البيض وبلدية عين لعراك.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلق قتيلين وجريحين تم إسعافهما في عين المكان وتحويلهما إلى الاستعجالات المحلية. من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمهارة تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب وقوع هذا الحادث المروع.