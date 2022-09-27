مناورات جزائرية ـ روسية في نوفمبر

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين الجزائر روسيا "درع الصحراء -2022" مخطط لها وليست موجهة ضد طرف ثالث.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن التدريبات الجزائرية الروسية للقوات البرية ستنظم في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر المقبل في ميدان التدريب حماڤير بالجزائر، وقالت: "إن هذه التدريبات على مكافحة الإرهاب مخطط لها ويتم إجراؤها في إطار البرنامج المعتمد للتعاون العسكري مع الجزائر".

وختمت تصريحها بالقول "أود أن أؤكد أنها، مثل جميع التدريبات العسكرية التي تشارك فيها روسيا، ليست موجهة ضد أي طرف ثالث".