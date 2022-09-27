وفد المركز العربي للإعلام في الجزائر للترويج للسياحة

حل، مساء أمس الإثنين، وفد إعلامي وصناع محتوى من عدة بلدان عربية بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، إنه بدعوة منها، حل بالجزائر العاصمة وفد المركز العربي للإعلام السياحي، والمكون من إعلاميين وصناع محتوى سياحي من عدة بلدان عربية: مصر، العراق، الأردن، السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، تونس، وذلك للمشاركة في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار، إضافة إلى الرحلة الاستكشافية المنظمة لصالحهم على مستوى ولايات الجزائر، تيبازة، وهران للتعريف والترويج لمقومات وجهة الجزائر السياحية.