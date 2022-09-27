هذه الولاية الأولى وطنيا في انتاج التفاح

أكد مدير الفلاحة لولاية باتنة محمد علي مودع أن باتنة أصبحت الأولى وطنيا في إنتاج فاكهة التفاح، التي تتواصل حملة جنيها هذه الأيام وسط توقعات بإنتاج قياسي يتجاوز مليون و370 ألف قنطار.

وأوضحت إذاعة باتنة الجهوية نقلا عن ذات المسؤول، إن المساحات المنتجة لفاكهة التفاح تقدر بـ 4400 هكتار من مجموع المساحة المعروفة والمقدرة بـ 5500 هكتار.

وترتكز بساتين التفاح في مناطق إشمول التي تمثل القطب الاول بنسبة 58 بالمائة يليه قطب مريال بنسبة 25 بالمائة، ثم وادي الطاقة بنسبة 15 بالمائة وأخيرا حيدوسة بنسبة 02 بالمائة. وأفاد ذات المصدر بأن المساحات المغروسة قفزت من 600 هكتار سنة 2000 إلى 5500 هكتار سنة 2022.

كما إن تطور المساحات المزروعة يعود لبرامج الدعم التي وفرتها الدولة للمستثمرين الفلاحين بعدما رفعوا التحدي لتطوير الشعبة. وإضافة إلى ذلك فإن وقف استيراد التفاح في موسم الجني أعطى دفعا كبيرا للفلاحين لتوسيع المساحات المغروسة ومضاعفة الإنتاج.