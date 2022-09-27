الصحافة الفرنسية تتفاجأ لقرار بلايلي

تفاجأت مختلف وسائل الإعلام والمواقع الرياضية في فرنسا، من القرار الذي اتخذه الدولي الجزائري يوسف بلايلي والمتعلق بفسخ عقده مع ناديه بريست في وقت مبكر من الموسم.

وفي انتظار ثبوت صحة ما هو متداول وترسيمه من قبل اللعب السابق لنادي قطر القطري أو التراجع عن الفكرة، طرحت المصادر ذاتها علامات استفهام وتعجب حول الخطوة التي سيقوم بها. فموقع " أونز مونديال " كتب، " نحو رحيل مفاجئ ليوسف بلايلي! "، أما " ماد إن فوت " فعلق: " صاعقة في بريست، بلايلي يريد فسخ عقده!"، " ماكسي فوت" هو الآخر سار في نفس الاتجاه وكتب: "بلايلي يريد الفسخ!".

موقع صحيفة" تيليغرام" المقربة من النادي تساءلت:" قصة بلايلي، لقد انتهى الأمر؟"، ليضيف " واست فرانس: " نهاية القصة بين بلايلي وبريست".

وختم " فوت ميركاتو": " محادثات بين بريست وبلايلي من أجل فسخ العقد!".

يذكر أن بريست الذي يحتل المركز ما قبل الأخير في الترتيب العام برصيد 5 نقاط من مجموع 8 مباريات، يضم في صفوفه إسلام سليماني وهاريس بلقبلة.