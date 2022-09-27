الكاف تثني على الجزائر وتؤكد جاهزيتها

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقريرا مفصلا جاء فيه بأن الجزائر ستكون عاصمة لكرة القدم الإفريقية السبت المقبل وذلك عندما تستضيف حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وغاص التقرير في تاريخ هوية الثقافة الجزائرية وأكد على أن " البهجة" تلعب دورا مهما في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد موقع " الكاف" على أن الجزائر تعتبر قمة التميز في كرة القدم الإفريقية، مشيدة بالتاريخ الحافل لأندية اتحاد الجزائر مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري لثلاث مرات متتالية، كما عرّجت الهيئة الكروية على الداربي العاصمي بين الاتحاد والمولودية وهو المصنف من بين الأفضل في العالم.

وفي الأخير نوهت " الكاف" بالتطورات التي حدثت مؤخرا على مستوى البنية التحتية الرياضية، والتي وصفتها بالحديثة والتي تستحق استضافة البطولات الكبرى كملعب ميلود هدفي في وهران وملعب براقي الجديد الذي سيتم افتتاحه قبل أسابيع قليلة من حفل الافتتاح وهو ما يجعل القارة السمراء فخورة بالجزائر.