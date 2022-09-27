تسجيل أول إصابة بجدري القردة بهذه الدولة العربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي أمراض وبائية، تم ثبوت إيجابية مريض من أحد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القردة قادم من الخارج، يوم 25 سبتمبر الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، طرق انتشار وانتقال جدري القرود بين المواطنين، وإرشادات صحية للوقاية من المرض وأعراضه.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صحفتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن انتشار جدري القرود بين الناس، يكون من خلال الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض. وأضافت الوزارة أنه يتم انتقال المرض من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، مثل الفراش والمناشف والملابس وإلى ما ذلك، وكذلك يتم انتشار المرض من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسي.