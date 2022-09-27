أسبوع دام في الطرقات

توفي 45 شخصا وأصيب 1245 آخرون خلال أسبوع، إثر وقوع 1064 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، حسب ما جاء في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية جانت بوفاة 09 أشخاص في مكان الحادث وجرح 07 آخرين إثر وقوع 04 حوادث مرور". وفي سياق آخر، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ " 1586 تدخل سمح بإخماد 1139 حريق، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت بولايات الجزائر (279 حريق)، بومرداس (79 حريقا) وتيزي وزو (82 حريقا).

أما بخصوص عمليات الإجلاء الصحي، قامت ذات الوحدات بـ " 12358 تدخل، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 12023 جريح ومريض إلى المستشفيات". وجاء في الحصيلة أن وحدات الحماية المدنية قامت في مجال العمليات المختلفة بـ 5189 تدخـل خلال نفس الفترة من أجل إنقاذ 352 شخص في حالة خطر وتغطية 4519 عملية إسعاف".