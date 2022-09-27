المحترف الأول: خامس مدرب يرمي المنشفة

أعلنت اليوم الثلاثاء إدارة نادي هلال شلغوم العيد، عن قبول استقالة المدرب توفيق روابح من على رأس العارضة الفنية للفريق الذي يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي فإن الطرفين اتفقا على تسديد أجرة شهر واحد، كما وجهت الإدارة شكرها لروابح على احترافيته طيلة تواجده مع الفريق.

يذكر أن روابح يعد خامس مدرب يغادر المحترف الأول بعد مرور 5 جولات من منافسات المحترف الأول، حيث سبقه فاروق هازدريبيتش من مولودة الجزائر وجوزيه أنيغا من شبيبة القبائل و عز الدين رحيم من نجم مـﭭرة و منصف البياوي من شبيبة الساورة.