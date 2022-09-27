توضيحات بخصوص مغادرة بلايلي لـ "براست"

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي أنه لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن بخصوص ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية حول فسخ الدولي الجزائري يوسف بلايلي لعقده مع نادي بريست.

شبكة " أر أم سي"، أكدت أنها اتصلت بإدارة النادي وأوضحت لها بأن بلايلي لا يزال مرتبطا مع الفريق لكن الطلاق يبدو وشيكا.

المصدر ذاته أضاف أنه لم يتم التوقيع على أي وثيقة إنهاء مع اللاعب ولم يتلق أي طلب رسمي من اللاعب أو من ينوب عنه.

إدارة بريست أوضحت أنه من المنتظر أيضا أن يكون بلايلي يوم الأربعاء في بريست خلال التدريبات، أي عقب نهاية التزامه مع "الخضر" والودية التي سيخوضها المنتخب سهرة اليوم أمام نيجيريا.

الطلاق بين الطرفين يبدو وشيكا

أفاد موقع " أرأم سي" أن الطلاق بين الطرفين يبدو وشيك بعد أن لعب بلايلي 19 مباراة مع النادي سجل فيها ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة دون أن يكون مقنعًا حقًا، في نظر المصدر ذاته.

وغاب بلايلي عن المواجهة الأخيرة أمام أجاكسيو، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لإيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء .