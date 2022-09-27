بوسليماني يستقبل المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية

استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال محمد بوسليماني المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية الدكتور سليمان عبد الرحيم، المتواجد بالجزائر في إطار زيارة عمل، والذي كان مرفوقا بالمدير العام للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج محسن سليماني.

وأوضح بيان لوزارة الاتصال، أن الاستقبال خصص لمناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بالقمة العربية المقررة يومي 01 و02 نوفمبر المقبل بالجزائر. وأكد الوزير تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه القمة من خلال وضع كافة الوسائل والتجهيزات تحت تصرف الصحفيين الوطنيين والأجانب المعتمدين لتغطية هذا الحدث الهام تسهيلا لعملهم.

وتابع أن هذه القمة ستكون متميزة في كل المجالات من خلال عمل تنسيقي مشترك. من جهته، أكد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية الدكتور سليمان عبد الرحيم جاهزية هيئته للمساهمة في تغطية شاملة لأشغال القمة العربية بالجزائر، عبر كل الدول العربية وغيرها، مشيرا أن الاتحاد يعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية المعنية من أجل ضمان التحضير الجيد لنقل هذا الحدث الكبير.

بعدها توسع اللقاء ليشمل كافة مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية البصرية بالجزائر وممثلين عن اتحاد إذاعات الدول العربية للوقوف عند آخر التحضيرات التقنية والفنية، قبل القيام بزيارة ميدانية للمركز الدولي للمؤتمرات مساء اليوم.