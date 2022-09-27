"الخضر" في مهمة الإقناع

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا، فوق أرضية المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، ثاني مباراة ودية تحضيرية له، وهذه المرة أمام نيجيريا، بعد اللقاء الذي جمعه الجمعة الماضي بمنتخب غينيا، وهي المواجهة التي ستستقطب جمهورا غفيرا، بالنظر إلى هوية المنافس الذي يضم في صفوفه لاعبين مميزين.

وسيكون "الخضر" مطالبين في هذه المباراة بتحسين أدائهم والظهور بمستوى مقبول، بعد الوجه الشاحب الذي ظهروا به أمام منتخب غينيا، خاصة في الشوط الأول من تلك المواجهة التي كانوا فيها بعيدين عن المستوى المطلوب، ناهيك عن ارتكاب الخط الدفاعي لهفوات لا تغتفر.

وينتظر أن يجري الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال مواجهة منتخب نيجيريا عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية، بالاعتماد على اللاعبين الذين اعتادوا على المشاركة في اللقاءات الرسمية كأساسيين، إذ ينتظر أن يشارك عطال منذ البداية في الرواق الأيمن، وفي الرواق الأيسر سيجدد الثقة بنسبة كبيرة في المدافع رامي بن سبعيني.

أما في محور الدفاع فيحتمل أن يستنجد بأحمد توبة إلى جانب عيسى ماندي الذي قدم مستوى جد مقبول أمام منتخب غينيا عندما عوض بدران المصاب.

وفي وسط الميدان ينتظر أن يجري المدرب الوطني جمال بلماضي تغييرا واحدا من خلال تجديد الثقة في المتألقين نبيل بن طالب واسماعيل بناصر، على أن يكون إلى جانبهما آدم زرقان أو آدم وناس، رغم أن هذا الأخير لا يقدم ما هو مطلوب منه في الشق الدفاعي، حيث يبقى الناخب الوطني في رحلة البحث عن خليفة سفيان فغولي الذي ترك فراغا كبيرا في وسط الميدان.

أما في الخط الأمامي، فإن القائد رياض محرز سيسترجع مكانته الأساسية، وهو الذي يعول عليه لصنع الفارق أمام منتخب نيجيريا والرد بقوة على منتقديه، رغم مروره بظروف صعبة مع بداية هذا الموسم الذي لم يظهر فيه بالمستوى المطلوب مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي. كما سيعود يوسف بلايلي كأساسي بعد أن وظف في الشوط الثاني خلال المباراة السابقة.

أما منصب قلب الهجوم فسيكون بنسبة كبيرة من نصيب الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني، رغم أن اسم محمد الأمين عمورة طرح أيضا ليكون أساسيا في هذه المباراة الودية التحضيرية بالنظر إلى المستوى الذي ظهر به مؤخرا مع المنتخب ومع ناديه السويسري.

يذكر أن زملاء اللاعب الشاب حسام الدين ميريزاق، تدربوا عشية أول أمس في الملحق التابع للمركب الأولمبي ميلود هدفي بتعداد مكتمل، وذلك عوض الأرضية الرئيسية لذات المركب التي لا تتواجد في أحسن الأحوال والتي أجروا فيها عشية أمس آخر حصة تدريبية قبل ملاقاة منتخب نيجيريا سهرة هذا الثلاثاء في مباراة لتصحيح المسار.