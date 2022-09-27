البليدة: توقيف طبيب مزيف

ألقى عناصر الأمن الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا، القبض على شخص انتحل صفة طبيب، في الثلاثينات من العمر، متلبسا وهو يمارس مهامه على أنه "طبيب".

وكشفت المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، أن عناصر الأمن تنبهوا إلى سلوكيات "الطبيب المزيف"، وتصرفاته المشبوهة مع مرضى، كانوا يخضعون للعلاج بحرم المركز الاستشفائي، مما جعلهم يوقفونه ويطالبونه بحقيقة هويته، ليفتضح أمره من أنه منتحل لصفة طبيب، أين تم القبض عليه، وإبلاغ المصالح المسؤولة بالحادث، ليتم الأمر بتحويله على الجهات القضائية، لاتخاذ التدابير الإجرائية المناسبة ضده.