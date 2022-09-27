تعليمات صارمة لتسريع أشغال سكنات عدل

عقد اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيصل زيتوني، لقاء تقنيا حضره كل من مدير تسيير العمليات والصفقات ومدير الدراسات المديرين الجهويين لعنابة والجزائر شرق والجزائر غرب وقسنطينة ووهران وتيارت وسطيف، تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات الوطن.

وأوضح بيان لمديرية وكالة عدل، أن زيتوني وبعد أن استمع إلى عرض مفصل عن المشاريع المنطلقة مؤخرا والخاصة بأصحاب الملفات المقبولة وعن تقدم الأشغال بالسكنات المبرمجة للتسليم في السداسي الثاني من السنة الجارية، ألح على ضرورة التنسيق أكثر والالتزام بتعليماته، مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب إجراءات الدراسات والتي دعا المدير العام إلى تسريعها والانتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

من جهة أخرى وجه المدير العام تعليمات صارمة للمديرين الجهويين من أجل متابعة الأشغال واحترام جودة ونوعية السكنات مع رفع التحفظات التي قد يسجلونها. كما أكد المدير العام على ضرورة تسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات مشيرا إلى أن الوكالة لن ترضى بتسليم سكنات بدون كهرباء وغاز وماء.