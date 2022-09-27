تسجيل صفر عدد حوادث المرور بمنحدر الجباحية

كشفت الملازم الأول كاميليا قونان المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبويرة خلال الحملة التحسيسية الاستثنائية المنظمة بالطريق السيار شرق غرب، تحت شعار "سوقوا بحذر"، أنه ومنذ دخول قرار والي ولاية البويرة الذي يحمل رقم 2623 حيز التنفيذ باشرت الفرق المتمثلة في سرية امن الطرقات و الفرق الاقليمية على مباشرة عمليات تتميز الطريق و المراقبة ومرافقة الاشغال.

وكشفت ذات الملازمة أنه وخلال هذه الفترة التي تقارب الشهر منذ 4 سبتمبر من السنة الجارية لم يتم تسجيل حوادث مرور جسمانية او جسمانية مميتة او حتى مادية بمنحدر جباحية.

وأضافت قونان أنه تبقى مصالحها في خدمة السواق على مدار الأسبوع والساعات.

ومن جهته، أكد عبدات يوسف المكلفة بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية أنه وخلال فترة تحويل الوزن الثقيل من منحدر جباحية لم يتم تسجيل أي حادث، وأضاف مقارنة بالفترة وقبلها تم تسجيل 19 حادث خلف 41 جريح.