هولندا مهتمة بتعميق التعاون الفلاحي مع الجزائر

أعربت سفيرة مملكة هولندا في الجزائر جانا فان دير فيلدي اليوم الثلاثاء بمستغانم عن اهتمام بلادها بتعميق التعاون مع الجزائر في المجال الفلاحي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وقالت فان دير فيلدي على هامش الصالون الدولي للفلاحة "موستا إكسبو" ، الذي تعد هولندا ضيف الشرف، أن للجزائر وهولندا "دور هام للعمل معا على بناء زراعة الغد وهي زراعة مبتكرة وديناميكية تحترم التنوع البيولوجي وملتزمة اتجاه الرهانات المتعلقة بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية وخدمة المستهلكين".

وأبرزت السفيرة أنه تمت "تقوية" العلاقات بين البلدين في المجال الفلاحي خاصة في السنوات القليلة الماضية من خلال برامج التعاون في مجالات استراتيجية على غرار بذور البطاطس والخضروات وتربية الأبقار والدواجن.

وأشارت الى أن جامعة "فاغينينغين" الفلاحية بهولندا التي تحضر هذا الصالون لديها عدة مشاريع في الجزائر على غرار تطوير بيت بلاستيكي ذكي لإنتاج الخضروات في المحيط الحضري وشبه الحضري، كما أن العديد من الشركات الهولندية متواجدة بالسوق الجزائرية منذ فترة طويلة.

وأضافت ذات الدبلوماسية أن من بين المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية متعاملين هولنديين متخصصين في مجال المنتجات المبتكرة رفقة نظرائهم الجزائريين.

وبعد أن عبرت عن امتنانها لكون بلادها ضيف شرف الطبعة الثانية من الصالون الدولي للفلاحة "موستا إكسبوا" ذكرت فان دير فيلدي أن هولندا تعمل مع الجزائر على تطوير شعب فلاحية أخرى وتبادل المعارف والتجارب خاصة فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية كالجفاف وتآكل التربة والاستعمال العقلاني والمستدام للمصادر الطبيعية كالمياه والطاقة.

ويشارك في هذا الصالون الذي ينظم على مدار ثلاثة أيام من طرف الغرفة الوطنية والولائية للفلاحة والمديرية الولائية للمصالح الفلاحية زهاء 200 عارض من الجزائر وهولندا والدانمارك وفرنسا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والإمارات العربية المتحدة وتونس، كما أشار إليه المنظمون.