إنشاء لجان خاصة لتفتيش نوعية سكنات''عدل''

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، عن إنشاء لجان خاصة مكلفة بتفتيش نوعية السكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار ''عدل''.

وأوضح بلعريبي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع إطارات ومسؤولين بالقطاع خصص لتقييم مشاريع ''عدل''، أنه أسدى تعليمات للمديرية العامة والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' من أجل انشاء لجان تفتيش لنوعية السكنات، مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى لتوزيع ''سكنات ذات جودة ونوعية''.

وتستعد وزارة السكن لإطلاق عملية واسعة لتوزيع السكنات في 1 نوفمبر المقبل، بمناسبة احياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ربط هذا النوع من العمليات بالمحطات التاريخية الهامة.

وتتضمن هذه العملية، توزيع 29671 وحدة سكنية بداية نوفمبر القادم.

وعلاوة على ذلك، سيتم مطلع نوفمبر القادم صب 30 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين في مشاريع سكنات ''عدل''، حسب الوزير.

يذكر أنه تم، بمناسبة العيد الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، في 5 جويلية الماضي، توزيع 160 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر التراب الوطني، من بينها 37699 وحدة سكنية بصيغة "عدل".