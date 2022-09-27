تبارت: افتتاح أكبر مصنع للبروفايل في إفريقيا

وقع، اليوم، بتيارت، عقد شراكة بين الشركة الأم "أدوبال" " تركيا و فرعها "أدوبال" الجزائر لصناعة البروفايل "بي.في. سي" بحضور الرئيس المدير العام للشركة الأم.

وأشرف على حفل توقيع الشراكة التركية الجزائرية، الوالي علي بوقرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري بولاة الجمهورية، الذي حمل شعار " ترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية".

ويعتبر المصنع المفتوح بالمنطقة الصناعية بزعرورة بالضاحية الغربية لمدينة تيارت أكبر مصنع لهذه المادة التي تدخل في صناعة الأبواب والنوافذ في الجزائر و إفريقيا، بقدرة إنتاج تصل إلى 11 طن سنويا ويشغل 102 عامل تلقى عدد منهم تكوينا بتركيا، "كما سيمكن هذا المصنع من الاستغناء عن إستراد هذه المادة وتدعيم السوق الوطنية و التحول إلى التصدير.