محاربة عصابات الأحياء: توقيف 15 شخصا بالبليدة

أوقفت مصالح الدرك الوطني ببلدية الأربعاء (ولاية البليدة)، 15 شخصا مشتبها فيهم وحجزت كمية من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء، وذلك في إطار محاربة عصابات الأحياء والجريمة بشتى أنواعها، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر أنه "في إطار محاربة عصابات الأحياء والجريمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات مفادها وجود عصابات إجرامية منظمة تقوم بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتزرع الرعب وسط المواطنين ببلدية الأربعاء وبالضبط بحي 05 يوليو 1962، واستغلالا للمعلومات، تم وضع خطة أمنية محكمة وذلك بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة، قامت بتطويق الحي من الداخل والخارج مع غلق جميع المنافذ المحتملة وإقحام تشكيل أمني يضم أفرادا من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء مدعمين بأفراد من المفرزة الخاصة للتدخل، أين تمت مداهمة الحي وتوقيف مجموعة من الأشخاص واقتيادهم إلى مقر الفرقة".

وحسب ذات المصدر، فقد "تم إخضاع الموقوفين إلى التفتيش الجسدي الدقيق وتعريفهم، ليتبين وجود أشخاص مبحوث عنهم، بالإضافة إلى توقيف أشخاص ضبطوا في حالة تلبس يقومون ببيع المخدرات"، مشيرا إلى أن هذه العملية "أسفرت عن توقيف

خمسة عشرة (15) شخصا مشتبها فيهم وحجز كمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة مهيأة للترويج، ومبلغ مالي يقدر بـ150000 دج من عائدات هذه السموم وكذا خمسة (05) سيوف وخنجرين وعصي خشبية".