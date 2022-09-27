توقيف شخص مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال

كشفت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن توقيف المدعـو"م. م"، المشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال على عدة أشخاص واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر أنه: "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص المدعـو "م.م"، المشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال على عدة أشخاص واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا".

وتوجه مصالح أمن ولاية الجزائر، في هذا الصدد، نداء إلى كل شخص "يكون قد وقع ضحية سالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".